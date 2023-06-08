В Україні стартували виплати на ремонт житла за програмою "єВідновлення"

Стартували перші виплати грошової допомоги на ремонт житла за програмою "єВідновлення".

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі задоволено лише перші вісім заявок.

"Сьогодні важливий день, оскільки перші вісім людей уже отримують компенсацію за програмою "єВідновлення", - повідомив віцепрем'єр.

Відомо, що усі задоволені заявки були подані через "Дію".

Водночас робота над компенсаціями за знищене житло триває.

"Вважаємо, що люди вже мають починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість побудувати нове житло", - сказав віцепрем'єр.

Нагадуємо:

Станом на кінець травня на отримання компенсацій було подано 15 тисяч заявок з 16 областей України.

Водночас у Мінінфраструктури визнали, що дві третини громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги за програмою "єВідновлення", скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла.

У міністерстві пояснили, що цим громадянам потрібно внести інформацію про право власності на майно в Державний реєстр речових прав (ДРРП), звернувшись до державного реєстратора, або спробувати зареєструвати нерухомість онлайн.

Водночас Уряд дозволив подавати паперові заявки на програму "єВідновлення".

Програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни, стартувала 10 травня.

Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

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