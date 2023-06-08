Витрати на оборону та безпеку в І кварталі становили майже 390 мільярдів

У першому кварталі року 61% видатків держбюджету прийшлось на обороноздатність та безпеку України - на ці цілі спрямували 389 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на на 141 млрд грн або 57%. Перевиконання плану доходів стало можливим за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. А саме 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету.

Без урахування грантів перевиконання плану доходів загального фонду у I кварталі становило 7 млрд грн, або 3%.

Від розміщення ОВДП у I кварталі отримали 138 млрд грн, або 100% плану. Від зовнішніх кредиторів - 266 млрд грн, що на 78 млрд грн, або 23% менше плану. Зокрема, 177 млрд грн надійшло у рамках макрофінансової допомога ЄС; 64 млрд грн – кредит уряду Канади; 24 млрд грн – позики Світового банку.

Видатки загального фонду держбюджету проведені менше плану майже на 80 млрд грн, або на 11%.

"В умовах російської військової агресії проти України і продовження воєнного стану 61% видатків спрямували на заходи, пов’язані з обороноздатністю і безпекою держави (389 млрд грн).

Здійснення цих видатків повністю забезпечено за рахунок внутрішніх джерел надходжень (доходи без урахування грантів, кошти від внутрішніх запозичень, повернення кредитів і приватизація державного майна)", – підкреслив тимчасових очільник Рахункової палати Андрій Майснер.

Водночас не розпочато проведення видатків за п’ятьма бюджетними програмами за рахунок кредитів, що залучаються державою до спеціального фонду державного бюджету на суму 4,1 млрд грн.

На погашення державного й гарантованого державою боргу, порівняно з відповідним періодом попереднього року, спрямували на 11% менше. Вони становили 124 млрд грн, або 15% усіх витрат державного бюджету.

Економічна правда