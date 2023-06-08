Суми стягнутих штрафів за невикористання PPO вже вимірюють мільярдами

Сума штрафів за невикористання підприємцями касових апаратів, починаючи з 2021 року, вже сягає понад 2 млрд гривень, причому - більша частина цієї суми припадає на перший рік великої війни.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Так, попри те, що кількість перевірок за час великої війни зменшилась, як зменшилася і кількість накладених штрафів, сума штрафів за невикористання ПРРО/РРО зросла в рази.

У 2022 році кількість перевірок зменшилася на 17% — зі, в середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. Кількість накладених штрафів зменшилася з 30 тис у 2021 році до 23 тис - у 2022 році.

Водночас, якщо у 2021 році податківці за результатами перевірок наклали штрафів на суму 540,8 млн гривень, то у 2022 році ця сума вже сягнула 1,349 млрд гривень.

Таке зростання загальної суми пов'язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чека штрафували на 100%, за повторне — замість 50% від чека на 150%.

Варто також зазначити, що більша частина суми штрафів за ПРРО/РРО торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень — 754,5 млн грн — більша, аніж за весь 2021 рік.

Проте в 2023 році ці показники мають шанс перевищити результати перевірок у перший рік війни.

По-перше, з початку року кількість перевірок на місяць уже побільшала у порівнянні з 2022 роком аж на 6%.

По-друге, з 1 липня планують скасувати мораторій на документальні перевірки для бізнесів, які не працюють з підакцизними товарами.

При цьому, чверть підприємців ще й досі не мають касових апаратів. За даними Опендатабот, наразі лише 76% бізнесів перейшли до фіскалізації продажів.

Загалом, як підсумували в Опендатабот, від початку 2021 року, коли офіційно закон про касові апарати набув чинності, до травня 2023 року було проведено 54,9 тисячі перевірок, за результатами яких накладено 59, 7 тисяч штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

В Україні зареєстровано близько понад 3,3 млн ФОПів та компаній, більш ніж 340 тисяч з них працюють за спрощеною системою оподаткування.

Нагадуємо:

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОПів набув чинності ще 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада продовжила перехідний період для підприємців на рік. На початку повномасштабного вторгнення держава задля збереження бізнесу заборонили штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

У разі виявлення порушень, санкції застосовуються для кожного окремого чеку.

Уже в липні 2023 року мораторій на проведення перевірок може бути скасований — у разі, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт №8401.