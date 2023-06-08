Нафта дешевшає, оскільки перспективи слабкого попиту знову в центрі уваги

Ціни на нафту впали у четвер, оскільки занепокоєння з приводу ослаблення попиту через уповільнення світової економіки затьмарило очікуване падіння пропозиції через обіцяне Саудівською Аравією скорочення видобутку.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 6 центів, або на 0,1%, до 76,89 долара за барель станом на 06:40 за Гринвічем, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 6 центів, або на 0,1%, до 72,49 долара.

Обидва бенчмарки виросли приблизно на 1% в середу, підтримані планами Саудівської Аравії щодо глибокого скорочення видобутку.

"Ціни на нафту останнім часом намагаються відновитися, але це було важко", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг..

"Більш обмежена пропозиція, але слабкіші перспективи попиту можуть продовжувати утримувати ціни на нафту в межах широкого діапазону, який спостерігається з початку року, з безпосереднім опором на рівні 80 доларів за нафту марки Brent", - додав він.

Більший, ніж очікувалося, приріст запасів палива в США, про який повідомлялося в середу, викликав занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого світового споживача нафти, особливо з огляду на те, що очікувалося зростання поїздок на вихідні, пов'язані з Днем пам'яті жертв війни.

Запаси бензину за тиждень зросли на 2,7 млн барелів, повідомило в середу Агентство з охорони навколишнього середовища, що перевищило очікування аналітиків щодо зростання на 880 тис барелів.

Запаси дистилятів за тиждень зросли майже на 5,1 млн барелів, що перевищило прогнози аналітиків на 1,3 млн барелів.

"Ми розглядали можливість суттєвого зниження нашого прогнозу цін на нафту за відсутності дій ОПЕК+ минулої неділі, але навіть скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу виглядає малоймовірним, щоб підтримати стійке зростання цін", - зазначили аналітики Citi в четвер.

"Прогнози ОПЕК і МЕА видають бажане за дійсне щодо прискорення зростання попиту до кінця року", - додали аналітики.

Тим часом, запаси нафти в США несподівано впали на 451 тис барелів за тиждень, оскільки нафтопереробні заводи переробляли паливо на найвищому рівні з 2019 року під час святкування Дня пам'яті.

Економічна правда