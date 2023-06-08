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Курс валют 8 червня: скільки коштують готівкові долар та євро

Четвер, 8 червня 2023, 09:51

У четвер, 8 червня, гривня ослабла проти євро та долара на "чорному" ринку, проте зміцнилась в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:35 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,99 - 37,18 грн проти котирувань у 36,92 - 37,13 у середу.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 39,97 - 40,21 грн проти курсу 39,84 - 40,14 грн за євро в середу.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,85 - 37,3 грн (курс на 7 червня – 36,9 - 37,3 грн);
  • Євро – 39,75 - 40,3 грн (курс на 7 червня – 39,8 - 40,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,73 - 37,23 грн;
  • Ощадбанк – 36,6 - 37,6 грн;
  • Укрексімбанк – 36,65 - 37,35 грн;
  • Райффайзен – 36,8 - 37,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.



Економічна правда
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