Курс валют 8 червня: скільки коштують готівкові долар та євро
Четвер, 8 червня 2023, 09:51
У четвер, 8 червня, гривня ослабла проти євро та долара на "чорному" ринку, проте зміцнилась в касах банків.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:35 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,99 - 37,18 грн проти котирувань у 36,92 - 37,13 у середу.
На цей же час "чорний" курс євро становив 39,97 - 40,21 грн проти курсу 39,84 - 40,14 грн за євро в середу.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,85 - 37,3 грн (курс на 7 червня – 36,9 - 37,3 грн);
- Євро – 39,75 - 40,3 грн (курс на 7 червня – 39,8 - 40,35 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,73 - 37,23 грн;
- Ощадбанк – 36,6 - 37,6 грн;
- Укрексімбанк – 36,65 - 37,35 грн;
- Райффайзен – 36,8 - 37,2 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.