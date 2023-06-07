Meta близька до вирішення спору з антимонопольним регулятором Німеччини

Німецьке антимонопольне відомство заявило, що компанія Meta планує запровадити новий вигляд акаунтів для користувачів своїх платформ Facebook та Instagram, що є кроком до вирішення антимонопольних проблем після багаторічних дискусій з регулятором.

Про це пише Reuters.

Центр облікових записів Meta дозволить користувачам приймати "в основному вільне і поінформоване рішення" про те, чи хочуть вони використовувати такі акаунти, як Instagram і Facebook, в поєднанні або окремо, заявили в офісі компанії.

"Ми оновили вигляд акаунтів Meta, щоб більш прозоро показати, як наші сервіси працюють разом, і дати людям більше контролю над цими функціями", - сказав представник Meta.

Компанія продовжуватиме конструктивно співпрацювати з відомством, додав представник компанії.

У 2019 році антимонопольне відомство намагалося заборонити Meta - тоді ще Facebook - об'єднувати дані користувачів з кількох джерел без їхньої згоди.

Це спричинило багаторічні юридичні суперечки. Очікується, що вищий суд Європейського Союзу розгляне цю справу в липні.

Відомство заявило, що його остання оцінка ґрунтується на стандартах, розроблених у 2019 році, і тому воно не може виключити, що можуть знадобитися більш суворі вимоги, щоб задовольнити німецьке антимонопольне законодавство.

Економычна правда