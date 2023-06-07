Reddit звільнить 5% свого штату

Онлайн-сервіс Reddit заявив, що звільняє близько 5% своєї робочої сили, або 90 співробітників, приєднавшись до списку технологічних компаній, які скорочують робочі місця по всій корпоративній Америці.

Про це пише Reuters.

Технологічні компанії, включаючи Meta Platforms, скорочують робочі місця після агресивного найму під час пандемії, оскільки галузь готується до економічного спаду.

Минулого місяця компанія Meta скоротила робочі місця в усіх своїх бізнес- та операційних підрозділах, провівши останній етап скорочень, що складається з трьох частин, вперше оголошений в березні, щоб ліквідувати 10 000 робочих місць.

Reddit, який виділився з журнального конгломерату Conde Nast у 2011 році, нещодавно пережив сплеск популярності завдяки популярності WallStreetBets та інших форумів на його платформі, які стали місцем для роздрібних інвесторів, що спекулюють на акціях.

Вперше про рішення Reddit повідомила газета The Wall Street Journal у вівторок, посилаючись на електронний лист, надісланий співробітникам виконавчим директором компанії Стівом Хаффманом.

Хаффман заявив, що компанія також скоротить кількість найманих працівників до кінця року приблизно до 100 осіб з попереднього плану в 300, як пише WSJ.

Економічна правда