В Укренерго розповіли, як підрив Каховської ГЕС вплинув на енергосистему

Створеного паводку, створеного підривом росіянами Каховської ГЕС, у Херсоні та сусідніх населених пунктах без світла залишилися майже 20 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго, Міністерства енергетики.

Крім того, підтоплена насосна станція Херсонської ТЕЦ. Основні потужності теплоелектроцентралі поки поза межами зони ризику.

Укренерго та Укргідроенерго опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування ГЕС. Щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище аби зменшити затоплення, змінюється режим роботи гідроелектростанцій.

У Херсоні підтоплені і пошкоджені 129 трансформаторних підстанцій. Також на Миколаївщині внаслідок паводку підтоплені дві сонячні електростанції.

Ситуацію на Запорізькій АЕС постійно моніторять експерти Енергоатому, наразі прямої загрози для неї немає.

Росіяни обстрілюють прифронтові регіони, у Донецькій області через бойові дії знеструмлено 7 населених пунктів. Ворог обстріляв територію однієї з електростанцій, але станція працює.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Енергетична система країни працює стабільно, дефіциту електроенергії немає. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС та деяких АЕС оператор закликає упродовж дня розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби.

"Однак через підрив Каховської ГЕС у майбутньому можливі труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації", – зазначають у Міненерго.

Імпорт електроенергії вчора становив 126 МВт*год, а експорт до Польщі – 800 МВт*год. Експорт у Польщу здійснюється з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини - з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.





