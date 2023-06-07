Нафта дешевшає другу сесію поспіль на тлі сповільнення економічних показників

Нафта у середу дешевшає другий день поспіль через посилення занепокоєння з приводу глобальних економічних негараздів.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту Brent впали на 56 центів, або на 0,7%, до 75,73 доларів за барель на 07:05 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США впали на 52 центи, також на 0,7%, до 71,22 долара за барель.

Обидва контрольні показники підскочили більш ніж на 1 долар у понеділок після рішення Саудівської Аравії на вихідних скоротити видобуток на 1 млн барелів на день до 9 млн барелів на день у липні.

Що вплинуло на ціни

"Побоювання рецесії, оскільки все більше і більше похмурих економічних показників вказують на уповільнення, стримали ціни на нафту, підриваючи всі зусилля ОПЕК+ утримати ціни на плаву", — зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Запаси бензину в США зросли приблизно на 2,4 мільйона барелів, а запаси дистилятів зросли приблизно на 4,5 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 2 червня.

Несподіване накопичення запасів палива викликало занепокоєння щодо споживання найбільшим у світі споживачем нафти, особливо через зростання попиту на подорожі під час вихідних у День пам’яті.

Офіційні дані Китаю в середу показали, що його експорт у травні скоротився набагато швидше, ніж очікувалося, а імпорт впав, хоча й меншими темпами, оскільки виробники намагалися знайти попит за кордоном, а внутрішнє споживання залишалося млявим.

Імпорт сирої нафти до Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, у травні зріс до третього найвищого місячного рівня за всю історію, оскільки нафтопереробники накопичили запаси.