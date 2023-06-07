За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився на 2,5 метра

У середу продовжується зниження рівня води у Каховському водосховищі, за добу він зменшився на майже 2,5 метра.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.

На 10 ранку у середу рівень водосховища в районі Нікополя становить 14,41 м.

Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме, зазначають в Укргідроенерго..

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на правобережній Херсонщині вже затоплено 1852 будинки. Евакуйовано 1457 людей.

Наразі для боротьби із наслідками залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.

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Нагадуємо:

Небезпечні для здоров’я речовини з дна Каховського водосховища та мор риби, який почнеться за кілька днів, можуть зробити непридатною для використання воду в районах, підтоплених унаслідок підриву окупантами дамби Каховської гідроелектростанції.

Згідно з прогнозами "Укргідроенерго", пік розливу води з Каховського водосховища має відбутися сьогодні, 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне.





