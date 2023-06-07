Курс валют 7 червня: гривня зміцнюється проти долара та євро

У середу, 7 червня, котирування гривні як на "чорному" ринку, так і в касах банків зміцнилися проти долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,92 - 37,13 грн проти котирувань у 37,09 - 37,23 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 39,84 - 40,14 грн проти курсу 40,03 - 40,31 грн за євро в вівторок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,3 грн (курс на 6 червня – 36,9 - 37,35 грн);

Євро – 39,8 - 40,35 грн (курс на 6 червня – 39,8 - 40,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,73 - 37,23 грн;

Ощадбанк – 36,57 - 37,57 грн;

Укрексімбанк – 36,65 - 37,35 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.





