"АрселорМіттал" призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води в регіоні

"АРСЕЛЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

Найбільша гірничо-металургійна компанія в Україні, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинила виробництво сталі, щоб зменшити споживання води в критичних умовах.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором "АрселорМіттал Кривий Ріг" обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва", – йдеться в повідомленні.

Так, робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Це дозволить підприємству зберегти робочі агрегати та знизити обсяги споживання води до нормалізації ситуації.

Компанія призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також ГЗК.

Зазначається, що логістично-сировинний ланцюжок компанії працює стабільно, задоволеність клієнтів є нашим незмінним пріоритетом.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" запевняють, що виконають усі замовлення у повному обсязі для уникнення будь-яких незручностей.

"Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи буде зрозуміло впродовж найближчих 3-4 днів після аналізу глибини падіння рівня води у Каховському водосховищі та інших наслідків теракту, який здійснив ворог", – додали в компанії.

Нагадаємо:

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

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Економічна правда.