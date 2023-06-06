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У травні місцеві бюджети отримали майже 16 мільярдів субвенцій

Вівторок, 6 червня 2023, 17:53 - Ігор Пилипів
 
міністерство фінансів україни

Уряд у травні 2023 року перерахував місцевим бюджетам 15,8 млрд грн міжбюджетних трансфертів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів. 

Ця сума становила 87,2 % від передбачених розписом асигнувань. Зокрема було перераховано:

  • базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;
  • додаткові дотації перераховано в сумі 2,2 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань.

"Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у травні залишилась реверсна дотація в обсязі 242 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу", – йдеться в повідомленні. 

Крім того, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень – травень  2023 року збільшились на  52,6 млрд грн і становлять 168 млрд гривень.

У міністерстві додають, що залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України, що дозволило органам місцевого самоврядування і надалі забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Економічна правда. 

субсидії Мінфін
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