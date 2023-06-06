На місці зруйнованої Каховської ГЕС дуже швидко будуватимуть нову станцію - "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" після деокупації території побудує на місці зруйнованої російськими окупаційними військами Каховської ГЕС нову станцію, причому робитиме це пришвидшеними темпами.

Про це заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

"Відбувається розмив гідроспоруд і ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію", - сказав він.

За словами Сироти, вже сьогодні Укргідроенерго" розпочало фахові обговорення, як після деокупації швидко перегородити греблю. До цього залучені фахівці проєктного інституту та будівельники.

Крім того, фахівці обговорюють заходи, як подати воду із верхніх водосховищ Дніпровського каскаду для забезпечення областей, які страждатимуть від нестачі води. Йдеться про три-чотири області.

Поставлено завдання пробурити додаткові свердловини в Херсонській і Миколаївській областях для отримання прісної води.

Також буде здійснено перекидання води з дніпровського каскаду до Кривого Рогу.

"Укргідроенерго" подало до міністерства енергетики новий баланс для зниження використання води на своїх об'єктах.

"Ми заощаджуватимемо воду, щоб, коли буде необхідно наповнити Каховське водосховище, ми швидко його наповнили для забезпечення водою (постраждалих) областей", - сказав він.

Сирота уточнив, що ці рішення було ухвалено на засіданнях РНБО і Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які відбулися сьогодні.

Нагадуємо:

За останніми даними "Укргідроенерго", наразі швидкість падіння рівня воді в Каховському водосховищу 16 см/год.

Станом на 11:00 зруйновано 16 затворів, будівлю ГЕС та вставку земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом й адмінкорпус. Станція не підлягає відновленню.