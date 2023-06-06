Microsoft виплатить $20 мільйонів, щоб врегулювати звинувачення у порушенні конфіденційності дітей

Корпорація Microsoft заплатить 20 млн дол, щоб врегулювати звинувачення Федеральної торгової комісії США (FTC) у тому, що компанія незаконно збирала особисту інформацію дітей без згоди їхніх батьків.

Про це пише Reuters.

Компанія була звинувачена в порушенні закону США про захист конфіденційності дітей в Інтернеті шляхом збору особистої інформації від дітей, які підписалися на її ігрову систему Xbox, без повідомлення їхніх батьків або отримання їхньої згоди, а також шляхом збереження особистої інформації дітей, йдеться в заяві регулятора.

Наказ вимагає від Microsoft вжити заходів для поліпшення захисту конфіденційності дітей-користувачів системи Xbox. Він поширить захист на сторонніх видавців ігор, з якими Microsoft ділиться даними, заявили у Комысыъ.

Представник Microsoft заявив, що компанія зобов'язується виконати наказ. Він додав, що процес створення облікових записів буде оновлений, а збій у збереженні даних, виявлений в системі компанії, буде усунутий.

"Запропонований нами наказ полегшує батькам захист приватності їхніх дітей на Xbox і обмежує інформацію, яку Microsoft може збирати і зберігати про дітей", - сказав директор Бюро захисту прав споживачів FTC Семюель Левін.

"Цей крок також має чітко показати, що аватари, біометричні дані та медична інформація дітей не звільняються від нагляду регулятора", - додав він.

Закон вимагає від онлайн-сервісів і веб-сайтів, орієнтованих на дітей до 13 років, повідомляти батьків про особисту інформацію, яку вони збирають, і отримувати згоду батьків, яку можна перевірити, перш ніж збирати і використовувати будь-яку особисту інформацію дітей.

Згідно з позовом, з 2015 по 2020 рік Microsoft зберігала дані, отримані від дітей під час створення облікового запису, навіть якщо батьки не змогли завершити цей процес.

Економічна правда