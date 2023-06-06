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Уряд виділив 120 мільйонів на забезпечення подачі питної води в Миколаїв

Вівторок, 6 червня 2023, 13:56 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 6 червня, ухвалив виділити 120 мільйонів гривень Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Приймаємо невідкладні рішення для забезпечення населення на півдні України питною водою", - написав він.

Вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи. 

Очікується, що проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.

Економічна правда

Шмигаль Кабмін вода
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