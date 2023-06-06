Уряд виділив 120 мільйонів на забезпечення подачі питної води в Миколаїв
Вівторок, 6 червня 2023, 13:56 -
Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 6 червня, ухвалив виділити 120 мільйонів гривень Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Приймаємо невідкладні рішення для забезпечення населення на півдні України питною водою", - написав він.
Вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.
Очікується, що проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.
Економічна правда