Уряд виділив 120 мільйонів на забезпечення подачі питної води в Миколаїв

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 6 червня, ухвалив виділити 120 мільйонів гривень Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Приймаємо невідкладні рішення для забезпечення населення на півдні України питною водою", - написав він.

Вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.

Очікується, що проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.

Економічна правда