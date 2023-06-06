Через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення ще й ТЕЦ

Через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення енергетичних об’єктів на Херсонщині, зокрема може бути затоплена Херсонська ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", - йдеться в повідомленні.

Водночас, попри поступове зниження рівня води в Каховському водосховищі, у міністерстві наголошують, що для окупованої Запорізької АЕС прямої загрози немає.

"Експерти НАЕК "Енергоатом" постійно моніторять ситуацію", - йдеться в повідомленні.

За останніми даними "Укргідроенерго", наразі швидкість падіння рівня воді в Каховському водосховищу 16 см/год:

"Станом на 11:00 зруйновано 16 затворів, будівлю ГЕС та вставку земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом й адмінкорпус. Станція не підлягає відновленню", - повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Наразі гідроенергетики склали графік щодо роботи каскаду з метою зменшення втрат водних ресурсів.

Нагадуємо:

Раніше в мережі було поширене відео, з якого видно, що Каховська ГЕС повністю затоплена.

Рівень води у водосховищі знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої ЗАЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.