Через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення ще й ТЕЦ
Через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення енергетичних об’єктів на Херсонщині, зокрема може бути затоплена Херсонська ТЕЦ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", - йдеться в повідомленні.
Водночас, попри поступове зниження рівня води в Каховському водосховищі, у міністерстві наголошують, що для окупованої Запорізької АЕС прямої загрози немає.
"Експерти НАЕК "Енергоатом" постійно моніторять ситуацію", - йдеться в повідомленні.
За останніми даними "Укргідроенерго", наразі швидкість падіння рівня воді в Каховському водосховищу 16 см/год:
"Станом на 11:00 зруйновано 16 затворів, будівлю ГЕС та вставку земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом й адмінкорпус. Станція не підлягає відновленню", - повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.
Наразі гідроенергетики склали графік щодо роботи каскаду з метою зменшення втрат водних ресурсів.
Нагадуємо:
Раніше в мережі було поширене відео, з якого видно, що Каховська ГЕС повністю затоплена.
Рівень води у водосховищі знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.
Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої ЗАЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.