У травні українці придбали рекордну для цього року кількість вживаних іномарок

У травні український автопарк поповнили майже 15,4 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків - це на 0,3% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

"Проводити порівняння з минулорічним травнем не має сенсу, тому що торік вживані авто масово ввозили в Україну під "нульове" розмитнення", - пояснили в асоціації.

При цьому найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і у попередньому місяці, належала бензиновим авто - 45%. Далі йдуть дизельні - 36%, електромобілі - 12%, авто з ГБО - 5%, гібриди - 2%.



Лідером травневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf (1333 шт.), додали в "Укравтопромі".

Також у топ-3 Renault Megane - 1230 од. та Skoda Oktavia - 840 од.

Крім цього, у топ-5 - Volkswagen Passat - 694 шт та Ford Focus - 403 од.

Також у топ-10: Nissan Leaf - 388 од., Nissan Qashqai - 360 од., Volkswagen Touran - 326 од., Audi A4 - 297 од., Skoda Fabia - 294 од.

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Зазначається, що середній вік вживаних легкових авто, якы у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років, а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 69,9 тис уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - резюмували в асоціації.

Нагадаємо:

У травні в Україні зареєстрували трохи більше 5,1 тис нових легкових авто, що удвічі більше, ніж торік.

Економічна правда