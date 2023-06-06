Енергосистема працює стабільно попри підрив Каховської ГЕС – Укренерго

Попри підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування енергосистема України працює стабільно, проводиться оцінка ризиків.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Оператор нагадує, що гідроелектростанція з перших днів великої війни окупована і була замінована росіянами. З нею втрачено технологічний зв’язок, а видача потужності на підконтрольну територію України не здійснювалася.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Продовжується ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, тож в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

Укренерго закликає споживачів упродовж дня розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби.

Внаслідок обстрілів пошкоджені мережі обленерго на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, а також Донеччині.

На Київщині також є пошкодження у мережах обленерго внаслідок падіння уламків ворожих снарядів. Бригади обленерго відновлюють мережі всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

ВІДЕО ДНЯ

Зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі Словаччини. Ввечері імпорт та експорт відсутні.