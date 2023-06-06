Нова директорка Twitter розпочала роботу на посаді

Новий головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно розпочала роботу на посаді, приблизно через місяць після того, як власник Twitter Ілон Маск оголосив про її призначення.

Про це пише Reuters.

"Це сталося - перший робочий день!", - написала Яккаріно у Twitter в понеділлок.

"Яккаріно, колишня керівниця рекламного відділу NBCUniversal, очолює Twitter у той час, коли соцмережа намагається зупинити різке падіння доходів від реклами", - нагадує агентство.

Маск, який обіймає посаду генерального директора з моменту викупу Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні минулого року, раніше заявляв, що Яккаріно допоможе створити "додаток про все".

Колишній виконавчий директор NBCUniversal Джо Бенарроч також приєднався до Twitter у понеділок.

Нагадаємо:

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Минулого місяця Маск заявив, що знайшов нову генеральну директорку для компанії - Лінду Яккаріно. Власник Twitter додав, що Яккаріно почне роботу через шість тижнів.

Маск також заявив, що продовжуватиме брати участь у роботі платформи в якості виконавчого голови та головного технічного директора.

Економічна правда