Нафта дешевшає після зростання напередодні: причини

Ціни на нафту знизились зранку у вівторок після зростання напередодні, оскільки занепокоєння щодо глобального економічного фону переважило занепокоєння щодо пропозиції, яке виникло після того, як Саудівська Аравія оголосила про найбільше за останні роки скорочення видобутку.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 51 цент до 76,20 дол за барель до 05:06 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 54 центи до 71,61 долара за барель.

У понеділок Brent подорожчала на 2,60 дол а американська нафта - на 3,30 дол після того, як Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер, заявила на вихідних, що її видобуток скоротиться на 1 млн барелів на добу - до 9 млн барелів на добу в липні. Однак, до кінця дня ціни на нафту відкотилися до більш скромного зростання.

"Ціни на нафту все ще перебувають на "ведмежому" ринку, і ми бачимо, що деякі розвинуті економіки вже почали входити в рецесію, як, наприклад, Німеччина", - говорить аналітик CMC Markets Леон Лі.

Учасники ринку очікують, чи підвищить ФРС США процентні ставки в червні, чи залишить їх на колишньому рівні, а також, що покажуть травневі дані з торгівлі Китаю в середу щодо попиту в другому найбільшому споживачеві нафти в світі.

Підвищення процентних ставок з боку ФРС може стримати попит на енергоносії, хоча деякі аналітики стверджують, що споживання буде високим. Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС призупинить підвищення процентних ставок в цьому місяці, становить 77%.

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Очікується, що попит, як і раніше, буде позитивним драйвером ринку після публікації останніх економічних даних, оскільки США не перебувають в рецесії, а в Європі все добре, сказав директор з досліджень Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

І хоча Китай має справу з новою хвилею COVID-19, яка тимчасово обмежує рух транспорту, він скоро відновиться, сказав він.

Економічна правда