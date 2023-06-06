СБУ відкрила кримінальну справу через підрив Каховської ГЕС
Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС за двома статтями: порушення законів та звичаїв війни та екоцид.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 441 (екоцид).
Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що Україна має притягнути до відповідальності не лише російське керівництво, але й рядових виконавців.
"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах", – заявив він.
Наразі слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.
Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.
Нагадуємо:
Внаслідок підриву російськими окупантами машинної зали зсередини, Каховську гідроелектростанцію повністю зруйновано і вона не підлягає відновленню.
Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію.
У Херсонській ОВА повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.