СБУ відкрила кримінальну справу через підрив Каховської ГЕС

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС за двома статтями: порушення законів та звичаїв війни та екоцид.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 441 (екоцид).

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що Україна має притягнути до відповідальності не лише російське керівництво, але й рядових виконавців.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах", – заявив він.

Наразі слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.

Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.

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Нагадуємо:

Внаслідок підриву російськими окупантами машинної зали зсередини, Каховську гідроелектростанцію повністю зруйновано і вона не підлягає відновленню.

Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію.

У Херсонській ОВА повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.