Курс валют 6 червня: гривня дещо ослабла на "чорному" ринку
Вівторок, 6 червня 2023, 10:55 -
У вівторок, 6 червня, гривня несуттєво ослабла на "чорному" ринку, в банках – дещо зросла.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,09 - 37,23 грн проти котирувань у 36,97 - 37,18 у понеділок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,07 - 40,26 грн проти курсу 40,03 - 40,31 грн за євро в понеділок.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,9 - 37,35 грн (курс на 5 червня – 36,975 - 37,45 грн);
- Євро – 39,8 - 40,45 грн (курс на 5 червня – 39,8 - 40,5 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,73 - 37,23 грн;
- Ощадбанк – 36,57 - 37,57 грн;
- Укрексімбанк – 36,75 - 37,65 грн;
- Райффайзен – 36,8 - 37,2 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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