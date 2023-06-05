У ЄС пропонують маркувати контент, створений штучним інтелектом

Європейська комісія в понеділок запропонувала зобов’язати технологічні компанії на кшталт Google, Facebook і TikTok маркувати контент, створений штучним інтелектом, аби допомогти користувачам виявляти дезінформацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вимоги про боротьбу з дезінформацією передбачені в новому Акті про цифрові послуги, який набуде чинності наприкінці серпня, але Єврокомісія пропонує запровадити маркування створеного штучним інтелектом контенту вже зараз.

"Учасники (Кодексу ЄС про дезінформацію – ред.), які надають послуги, що потенційно можуть поширювати дезінформацію, створену штучним інтелектом, повинні своєю чергою впровадити технології для розпізнавання такого контенту і чітко позначати його для користувачів", – заявила віцепрезидентка ЄК з питань цінностей і прозорості Вера Юрова.

Вона також пропонує, щоб компанії на кшталт Microsoft і Google створили захисні механізми для своїх сервісів із використанням штучного інтелекту, аби ними не користувались зловмисники.

Текст, відео й аудіо, створені та змінені інструментами штучного інтелекту, як-то ChatGPT і DALL-E, дедалі більше поширюються в інтернеті.

Великі онлайн-платформи та пошукові системи, як-то Meta, Twitter і TikTok, повинні будуть маркувати створені або змінені зображення, аудіо та відео, відомі як дипфейки, вже до 25 серпня відповідно до Акту про цифрові послуги ЄС під загрозою багатомільйонних штрафів.

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Тим часом Європейський парламент наполягає на тому, щоб аналогічне правило застосовувалося до всіх компаній, які генерують контент зі штучним інтелектом, у межах майбутнього Акту про штучний інтелект, який може набути чинності вже в 2025 році.

Європейська правда