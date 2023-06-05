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УЗ змінить курсування поїздів до Карпат через ремонт колії

Понеділок, 5 червня 2023, 16:05 - Олексій Павлиш

"Укрзалізниця" заявила, що в червні починається капітальний ремонт колії на перегоні Яремче - Микуличин, що в період з 11 по 23 червня вплине на графіки і маршрути курсування пасажирських поїздів, які проходять цією ділянкою.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, поїзд №55/56 Київ - Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова - з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Поїзди №95/96 Київ - Рахів - Київ, №6/5 Запоріжжя - Ясіня - Запоріжжя, №15/16 Харків - Ясіня - Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.

Поїзди №26/25 Одеса - Рахів, №235/236 Одеса - Рахів та №130/129 Кременчук - Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.

При цьому поїзд №357/358 Київ - Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

Всі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планують завершити до 24 червня.

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