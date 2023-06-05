Росіяни під час однієї з атак частково зруйнували будівлю тютюнової фабрики "Імперіал Тобакко" - Forbes

Під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 28 травня постраждала будівля тютюнової фабрики міжнародної компанії "Імперіал Тобакко".

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела.

За їх даними співрозмовників видання, зруйнована, щонайменше, одна стіна в торцевій частині фабрики.

У пресслужбі "Імперіал Тобакко" відмовилися від надання коментарів.

За даними Forbes, внаслідок руйнувань на підприємстві ніхто не постраждав.

28 травня ворог випустив по Києву близько 40 крилатих ракет та ударних БПЛА. Один з вибухів відбувся в Голосіївському районі столиці, де знаходиться підприємство.