В українців знову перевірятимуть лічильники: до коли це треба зробити

В Україні відновлено повірку побутових лічильників води, тепла та газу.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №440, яка була ухвалена ще 7 квітня 2022 року, але набрала чинності лише 4 червня.

Як випливає з тексту документа, громадяни, у яких настав термін повірки лічильників, мають це зробити "протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду".

Виняток становлять громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Для них продовжують діяти норми щодо зупинення повірки лічильників на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Крім того, для громадян, що проживають у зонах можливих або активних бойових дій, терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій. Перелік таких територій, як відомо, затверджуються Мінреінтеграції.

Нагадуємо:

У квітні 2022 року повірки засобів вимірювальної техніки в Україні були зупинені на весь час дії воєнного стану, а також протягом трьох місяці після його завершення.

ВІДЕО ДНЯ

Це передбачала постанова Кабінету міністрів "Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану" від 5 квітня 2022 року. Проте ця постанова втратила чинність також з 4 червня 2023 року.