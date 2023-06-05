Цивільна авіація у світі відновлюється: IATA вдвічі покращила прогноз

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) покращила свій прогноз прибутку авіаційної галузі у 2023 році вдвічі – з 4,7 млрд дол до 9,8 млрд дол.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Очікується, що чистий прибуток авіаційної галузі досягне 9,8 млрд дол у 2023 році, що понад як удвічі перевищує попередній грудневий прогноз у 4,7 млрд дол. Загальні доходи галузі зростуть на 9,7% в річному обчисленні до 803 млрд дол. Це вперше з 2019 року (838 млрд дол), коли доходи галузі перевищать позначку в 800 млрд дол.

Пасажиропотік також відновлюється – цьогоріч авіаперельоти здійснять близько 4,35 мільярда людей, що наближається до 4,54 мільярда в 2019 році. Натомість обсяги вантажоперевезень очікуються на рівні 57,8 млн тонн – нижче 61,5 млн тонн, перевезених у 2019 році, що пов'язано з різким уповільненням обсягів міжнародної торгівлі.

"Зростанню прибутковості сприяють кілька позитивних подій. Китай зняв обмеження через COVID-19 раніше, ніж очікувалося. Доходи від вантажних перевезень залишаються вищими за допандемічний рівень, хоча обсяги не зросли. Що стосується витрат, то спостерігається певне полегшення. Ціни на авіаційне паливо, хоча і залишаються високими, але в першій половині року знизилися", - пояснює гендиректор ІАТА Віллі Волш.

Водночас економічне та геополітичне середовище створює кілька ризиків для прогнозу. Передусім, різні країни різними темпами борються з інфляцією. Більш раннє або більш низьке завершення підвищення облікових ставок центробанків може стимулювати ринки до кращого прогнозу на кінець року.

При цьому ризик рецесії залишається. Якщо рецесія призведе до скорочення робочих місць, перспективи галузі можуть погіршитися.

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