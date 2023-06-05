З початку війни бізнес залучив понад 113 мільярдів за програмою доступних кредитів
Понеділок, 5 червня 2023, 12:39 -
За минулий тиждень бізнес залучив 365 пільгових кредитів у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" на 1,4 мільярда гривень, з початку великої війни сума кредитів становить понад 113 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Минулого тижня банки державного сектору уклали 245 кредитних договорів на суму 0,68 млрд гривень.
З моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнеси отримали від уповноважених банків 62 963 кредитів на загальну суму 202,86 млрд грн. За період дії воєнного стану в Україні - 28 141 кредитів на 113,2 млрд грн.
Ці кошти розподілили так:
- 3,34 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 7,64 млрд грн – як антикризові кредити;
- 4,26 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 31,6 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 56,42 млрд грн – на антивоєнні цілі.
Економічна правда