Україна як імпортує, так і експортує електроенергію протягом дня

В енергосистемі відсутній дефіцит, потреби споживачів повністю забезпечені – вранці та частково вдень Україна експортує електроенергію, при цьому вдень також і імпортує її.

Про це повідомляє оператор Укренерго, Міністерство енергетики.

Вночі, зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі Словаччини. Ввечері як імпорт, так і експорт відсутній.

У неділю Україна експортувала електроенергію до Молдови (340 МВт*год), а комерційний імпорт зі Словаччини та Молдови становив 6,2 тис МВт*год.

РФ надалі обстрілює прикордонні та прифронтові території. Зазнають пошкоджень мережі обленерго, зокрема на Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, а також на Сумщині та Херсонщині. Енергетики відновлюють мережі, де дозволяє безпекова ситуація. Нових пошкоджень у магістральних мережах не було.

Зараз через обстріли без світла залишилися понад 20 тисяч споживачів у Сумській та Донецькій областях. На Донеччині знеструмлено 35 населених пункти, без світла залишилися 13,2 тис. споживачів. Також через обстріли в Сумській області відключено 7,7 тис. абонентів.

Триває ремонтна кампанія на всіх енергооб’єктах, пошкоджених під час російських атак по енергосистемі. Обсяг та складність завданих пошкоджень потребують значних ресурсів та часу. Також завершується водопілля, що незабаром вплине на зменшення виробництва електроенергії на гідроелектростанціях.

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Відтак Укренерго закликає розподіляти використання електроенергії протягом дня і переносити користування потужними приладами з вечірніх пікових годин на інші періоди доби.