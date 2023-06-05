Курс валют 5 червня: гривня подорожчала, але лише в банках

У понеділок, 5 червня, курс гривні у касах банків зміцнився як проти долара, так і євро, натомість на "чорному" ринку гривня подешевшала проти долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,97 - 37,18 грн проти котирувань у 36,74 - 37,25 у п’ятницю. Курсовий спред звузився, і продати валюту стало дорожче.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,03 - 40,31 грн проти курсу 40,1 - 40,38 грн за євро в п’ятницю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,975 - 37,45 грн (курс на 2 червня – 37,05 - 37,5 грн);

Євро – 39,8 - 40,5 грн (курс на 2 червня – 40,0 - 40,58 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,85 - 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,7 - 37,7 грн;

Укрексімбанк – 36,8 - 37,5 грн;

Райффайзен – 36,9 - 37,35 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.