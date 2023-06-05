Нафта дорожчає на новинах про скорочення видобутку Саудівською Аравією

Еталонні марки нафти дорожчають у понеділок після того, як за підсумками засідання країн-експортерок нафти Саудівська Аравія заявила про власне скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу у липні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після стрибка на 4,6% нафта WTI з поставкою в липні дещо вирівнялася та подорожчала на 1,3% до 72,67 за барель. Brent з поставкою в серпні подорожчала на 1,2% до 77,01 дол за барель.

Скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії на 1 млн бар/доб призведе до найнижчого рівня видобутку за останні кілька років після падіння цін.

Причина такого рішення полягає в тому, що минулого місяця нафта на торгах в Нью-Йорку впала на 11% через побоювання щодо економічного відновлення у світі, передусім в Китаї, а відтак – і щодо попиту на нафту.

У той час як інші члени групи пообіцяли зберегти існуючі обсяги скорочення до кінця 2024 року, Росія не взяла на себе жодних зобов'язань щодо подальшого скорочення видобутку, а Об'єднані Арабські Емірати забезпечили собі вищу квоту на видобуток на наступний рік. Тож Саудівська Аравія таким кроком потенційно може пожертвувати своєю часткою ринку заради його стабілізації.

Більшість спостерігачів за ринком, зокрема Goldman Sach, очікували, що ОПЕК+ збереже видобуток на попередньому рівні. Наступного місяця додаткове скорочення може бути продовжене.

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Нагадаємо:

Група ОПЕК заборонила кільком медіа-групам відвідувати свою виробничу зустріч у Відні цими вихідними. Цей крок ініціювала Саудівська Аравія, яка намагається підтримати ціни на нафту.