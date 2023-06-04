Від 5 червня єЧерга скасовуватиме запис з неправдивими даними

З 5 червня за внесення неправдивих даних в електронну чергу перетину кордону "єЧерга" система скасовуватиме запис.

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті у Facebook.

Відомство зазначає, що однією з поширених проблем є внесення в систему недостовірних даних з метою стати в єЧергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме — записати машину в єЧергу без вантажу, але згодом її завантажити.

"Ми вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис", – йдеться в повідомленні.

Новий механізм починає застосовуватися з понеділка, 5 червня, і діятиме постійно.

Тепер "єЧерга" буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в єЧерзі будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені.

У відомстві рекомендують вже скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж тим, хто наразі зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем.

ВІДЕО ДНЯ

"Уважно слідкуйте за орієнтовним часом перетину кордону якщо ви зараз в єЧерзі. Рух черг може суттєво прискоритись", – наголошують в Укртрансбезпеці.

Нагадаємо:

Електронна черга для перетину кордону "єЧерга" запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.