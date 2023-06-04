ЄС не підтримав ідею змусити великі технологічні компанії фінансувати розгортання 5G

Більшість країн ЄС відхилили пропозицію європейських телекомунікаційних операторів змусити великі технологічні компанії, такі як Google, допомогти у фінансуванні розгортання 5G і широкосмугового зв'язку в регіон.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що на зустрічі з керівником галузі ЄС Тьєррі Бретоном у Люксембурзі в четвер міністри телекомунікацій з 18 країн або відхилили запропонований збір за користування мережею для технологічних компаній, або зажадали провести дослідження щодо необхідності та впливу такого заходу.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica і Telecom Italia хочуть, щоб Big Tech взяли на себе частину витрат на мережу на тій підставі, що їхні дані і контент складають значну частину мережевого трафіку.

Проте Google, Apple, материнська компанія Facebook Meta, Netflix, Amazon і Microsoft відкинули ідею збору, заявивши, що вони вже інвестують в цифрову екосистему.

Європейські міністри телекомунікацій послалися на відсутність аналізу наслідків мережевого збору, відсутність дефіциту інвестицій і ризик того, що великі технології перекладуть додаткові витрати на споживачів.

Вони також попередили про потенційне порушення правил "мережевого нейтралітету" ЄС, які вимагають рівного ставлення до всіх користувачів, а також про можливі бар'єри для інновацій та зниження якості продукції.

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Агентство зазначає, що з критикою мережевого збору виступили Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Мальта, Нідерланди та Фінляндія.

Проте Франція, Греція, Угорщина, Італія, Іспанія та Кіпр були серед 10 країн, які підтримали ідею.

Польща, Португалія та Румунія або зайняли нейтральну позицію, або не визначилися, але ще одна людина сказала, що вони виступають за введення плати за користування мережею.

Економічна правда.