Новини 30 червня: Рада повертає довоєнні податки, перша оцінка збитків від теракту на Каховській ГЕС

Про податки. Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроєкт №8401, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково - мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

Про Каховську ГЕС. Перша оцінка від KSE Institute разом із Мінекономіки та Мінвідновлення свідчить про те, що російський теракт завдав Україні щонайменше 2 млрд дол прямих збитків.

Про порти. Компанія-переможець приватизаційного ауціона на Усть-Дунайський порт досі не отримала придбані об’єкти у користування через відмову Фонду держмайна підписувати відповідний акт та відкриту кримінальну справу.

Про велику приватизацію. Велику приватизацію через систему онлайн-аукціонів Прозорро.Продажі запустять найближчим часом - Мінекономіки розраховує на прийняття Кабінетом міністрів відповідних рішень на початку липня.

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Про АРМА. Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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Яка українська зброя буде підкорювати світові ринки після війни

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На перевірену в бойових умовах українську військову техніку може зрости попит у світі. Які проєкти найбільш перспективні для експорту після війни?