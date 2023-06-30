Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ

Павло Фукс Фото Дмитра Ларіна, УП

Олігарх Павло Фукс, який заробив статки в Росії і перебуває під українськими санкціями, має посвідку на проживання у Великій Британії після отримання спеціальної візи для багатих у 2012 році.

Про це пише The Guardian.

"Громадянин України Павло Фукс, який потрапив під санкції у 2021 році, також перебуває під слідством за шахрайство та ухилення від сплати податків у своїй країні.

Але The Guardian встановила, що Фукс, відомий як завсідник ексклюзивного ресторану в Мейфейрі, отримав так звану золоту візу в 2012 році, а потім безстрокову посвідку на проживання у Великій Британії в 2017 році", - йдеться у матеріалі.

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"Вона діюча на сьогодні", - сказав його представник.

Всі звинувачення проти Фукса в Україні "є виключно політичними і не підтверджені судовими рішеннями", заявив прес-секретар, додавши, що його адвокати "оскаржують санкції і звинувачення в суді".

ЄС, США і Велика Британія не накладали обмежень на Фукса. Це означає, що як резидент Великоъ Британії він може вести бізнес у Британії та подорожувати до Лондона і назад, пише газета.

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Першу візу 2012 року Фукс отримав за програмою для інвесторів першого рівня, яка надавала право на проживання у Великій Британії багатим іноземцям, готовим інвестувати щонайменше 1 млн фунтів стерлінгів. У перші роки існування цієї схеми вона не викликала особливого інтересу.

Щонайменше 10 російських олігархів, які пізніше потрапили під санкції Великої Британії, скористалися схемою "золотих віз", про що в січні повідомила міністр внутрішніх справ Суелла Браверман, додає The Guardian.

"Те, що український бізнесмен, якого українські правоохоронні органи звинувачують у шахрайстві та ухилянні від сплати податків, якому заборонено в'їзд до США і на якого український уряд наклав санкції за проросійську діяльність, перечікує війну в розкоші у Великій Британії, є надзвичайним у багатьох відношеннях", - заявила виконавча директорка кампанії Spotlight on Corruption Сьюзан Хоулі.

"Існують серйозні питання, які потребують відповідей щодо того, які кроки робить Велика Британія для перегляду візи Фукса та співпраці з українськими правоохоронними органами для розслідування його активів тут, у Британії", - додала вона.

Уряд Британії не коментує видачу візи Фуксу, але прессекретар заявив: "Уряд закрив візу першого рівня (для інвесторів), і ми продовжуємо боротися з брудними грошима тут, у Великій Британії, в тому числі з тими, що пов'язані з російською державою".

Нагадаємо:

16 травня СБУ і ОГП повідомили про оголошення підозри підсанкційному олігарху Павлу Фуксу і топменеджменту його компаній, які проводили мільярдні фінансові махінації.

За даними слідства, підконтрольний олігарху холдинг за безцінь викупав у збанкрутілих банківських установ права вимоги до підприємств енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей.

В подальшому топменеджмент компаній шляхом юридичних та банківських маніпуляцій здійснював прихований продаж корпоративних прав і цілісних майнових комплексів, які були попередньо викуплені учасниками схеми за цінами значно нижче ринкових.

При цьому вони не сплачували податок на додану вартість та податок на прибуток, завдавши збитків на суму майже 100 млн грн, наголосили правоохоронці.

Підсанкційний бізнесмен Павло Фукс назвав наклепом підозру від СБУ та Офісу генпрокурора в масштабних фінансових махінаціях та систематичному ухиленні від сплати податків.

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Економічна правда