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Мінцифра стане центральним держорганом у телеком-сфері

П'ятниця, 30 червня 2023, 19:40 - Економічна правда

Кабінет міністрів підтримав розширення повноважень Мінцифри - міністерство стане центральним держорганом у телеком-сфері.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що це дозволить ще ефективніше розвивати зв’язок та інтернет.

"Країна-терорист щоденно намагається залишити Україну без покриття: знеструмлює міста, руйнує телеком-інфраструктуру. Наразі пошкоджено понад чверть усіх інтернет-мереж та близько 3000 базових станцій мобільних операторів.

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Наша ціль - покрити звʼязком та високошвидкісним інтернетом 95% населення, соціальних об’єктів і головних автошляхів", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, уряд підтримав розширення повноважень міністерства з 1 вересня 2023 року.

Ці повноваження Мінцифри передасть Держспецзв’язку, щоб натомість зосередитися на захисті критичної інфраструктури, додав міністр.

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"Ми продовжимо відновлювати інтернет і зв’язок на деокупованих територіях, впроваджувати 5G, працювати над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС, спрощувати ведення телеком-бізнесу, бронювати працівників телеком-компаній та тотально знищувати бюрократію", - написав він.

Економічна правда

Мінцифри телеком
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