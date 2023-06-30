Мінцифра стане центральним держорганом у телеком-сфері

Кабінет міністрів підтримав розширення повноважень Мінцифри - міністерство стане центральним держорганом у телеком-сфері.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що це дозволить ще ефективніше розвивати зв’язок та інтернет.

"Країна-терорист щоденно намагається залишити Україну без покриття: знеструмлює міста, руйнує телеком-інфраструктуру. Наразі пошкоджено понад чверть усіх інтернет-мереж та близько 3000 базових станцій мобільних операторів.

Реклама:

Наша ціль - покрити звʼязком та високошвидкісним інтернетом 95% населення, соціальних об’єктів і головних автошляхів", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, уряд підтримав розширення повноважень міністерства з 1 вересня 2023 року.

Ці повноваження Мінцифри передасть Держспецзв’язку, щоб натомість зосередитися на захисті критичної інфраструктури, додав міністр.

Реклама:

"Ми продовжимо відновлювати інтернет і зв’язок на деокупованих територіях, впроваджувати 5G, працювати над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС, спрощувати ведення телеком-бізнесу, бронювати працівників телеком-компаній та тотально знищувати бюрократію", - написав він.

Економічна правда