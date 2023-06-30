Ринкова вартість Apple знову перетнула позначку в 3 трильйони доларів

Ринкова капіталізація Apple у п'ятницю вперше з січня минулого року перевищила позначку в 3 трильйони доларів, оскільки інвестори роблять ставку на здатність виробника iPhone нарощувати доходи, навіть коли він освоює нові ринки, такі як віртуальна реальність.

Про це пише Reuters.

Акції Apple, яка також є найдорожчою компанією світу, що котирується на біржі, зросли на 1,3% до 191,99 дол на ранкових торгах. Цього року вони підскочили майже на 46%, і за поточною ціною ринкова вартість компанії становить 3,02 трильйона доларів.

Зростання акцій Apple відбувається на тлі відскоку акцій технологічних компаній на тлі ставок на те, що Федеральна резервна система може уповільнити темпи підвищення процентних ставок, а також на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту.

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Неочікуване падіння продажів Apple в останньому квартальному звіті підкреслило стійкість технологічного гіганта в умовах нестабільної економіки і зміцнило його репутацію серед інвесторів.

Наразі чотири інші американські компанії оцінюються у понад 1 трильйон доларів - Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon та Nvidia Corp.

Економічна правда

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