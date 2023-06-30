НБУ знайшов спосіб, як поповнити готівковий валютний ринок новими купюрами вже з 1 липня

Для розв'язання проблеми, яка виникла останніми тижнями на готівковому валютному ринку з обміном та прийомом зношених та пошкоджених купюр, Нацбанк дозволив обмінникам без обмежень знімати національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас.

Про це Нацбанк повідомив 30 червня увечері.

"Національний банк вживає додаткові заходи для подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. З 1 липня небанківські фінустанови зможуть без обмежень за сумою знімати національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Як очікують в Нацбанку, це рішення дозволить поповнити готівковий валютний ринок купюрами іноземних валют без ознак пошкоджень або значної зношеності.

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"Це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку, де може купувати та продавати іноземну валюту населення", - наголосили в НБУ.

Зазначається. що небанківські фінустанови отримають безперебійний доступ до таких банкнот.

"Відповідно це позитивно вплине на стан банкнот готівкової іноземної валюти, до якої мають доступ громадяни", - йдеться в повідомленні.

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"Можливість небанківських фінустанов знімати без обмежень готівкову гривню дасть змогу підтримувати на належному рівні їхню гривневу ліквідність. Відповідно вони зможуть безперебійно приймати готівкову іноземну валюту у громадян", - додали в Нацбанку.

Водночас, щоб наданий дозвіл використовувався виключно з метою забезпечення стабільної ситуації на валютному ринку, НБУ визначив умови, яких мають дотримуватися небанківські фінансові установи. Зокрема:

на рахунок у гривні небанківська фінансова установа може зараховувати кошти, отримані завдяки здійсненню валютно-обмінних операцій та від продажу безготівкової іноземної валюти;

на рахунок в іноземній валюті – кошти, отримані від здійснення валютно-обмінних операцій та як відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти.

Нагадуємо:

У червні Національний банк також здійснив комплекс заходів для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. НБУ скасував перелік ознак незначного зношення банкнот, зустрівся з учасниками ринку та запровадив посилений контроль за дотриманням ними вимог регулятора.

Відповідні заходи вже дали певний стабілізаційний ефект. Розширення з 1 липня 2023 року переліку виключень із чинних адміністративних обмежень є наступним кроком у напрямі стабілізації ситуації.