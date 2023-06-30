НБУ знайшов спосіб, як поповнити готівковий валютний ринок новими купюрами вже з 1 липня
Для розв'язання проблеми, яка виникла останніми тижнями на готівковому валютному ринку з обміном та прийомом зношених та пошкоджених купюр, Нацбанк дозволив обмінникам без обмежень знімати національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас.
Про це Нацбанк повідомив 30 червня увечері.
"Національний банк вживає додаткові заходи для подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. З 1 липня небанківські фінустанови зможуть без обмежень за сумою знімати національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Як очікують в Нацбанку, це рішення дозволить поповнити готівковий валютний ринок купюрами іноземних валют без ознак пошкоджень або значної зношеності.
"Це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку, де може купувати та продавати іноземну валюту населення", - наголосили в НБУ.
Зазначається. що небанківські фінустанови отримають безперебійний доступ до таких банкнот.
"Відповідно це позитивно вплине на стан банкнот готівкової іноземної валюти, до якої мають доступ громадяни", - йдеться в повідомленні.
"Можливість небанківських фінустанов знімати без обмежень готівкову гривню дасть змогу підтримувати на належному рівні їхню гривневу ліквідність. Відповідно вони зможуть безперебійно приймати готівкову іноземну валюту у громадян", - додали в Нацбанку.
Водночас, щоб наданий дозвіл використовувався виключно з метою забезпечення стабільної ситуації на валютному ринку, НБУ визначив умови, яких мають дотримуватися небанківські фінансові установи. Зокрема:
- на рахунок у гривні небанківська фінансова установа може зараховувати кошти, отримані завдяки здійсненню валютно-обмінних операцій та від продажу безготівкової іноземної валюти;
- на рахунок в іноземній валюті – кошти, отримані від здійснення валютно-обмінних операцій та як відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти.
Нагадуємо:
У червні Національний банк також здійснив комплекс заходів для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. НБУ скасував перелік ознак незначного зношення банкнот, зустрівся з учасниками ринку та запровадив посилений контроль за дотриманням ними вимог регулятора.
Відповідні заходи вже дали певний стабілізаційний ефект. Розширення з 1 липня 2023 року переліку виключень із чинних адміністративних обмежень є наступним кроком у напрямі стабілізації ситуації.