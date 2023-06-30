Кабмін захотів побачити, на що міністерства витрачають гроші: на звіти дав аж 5 місяців
П'ятниця, 30 червня 2023, 17:54 -
Кабінет Міністрів України доручив низці міністерств і відомств провести огляд витрат державного бюджету в окремих сферах і до 1 грудня надати звіт.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду в п'ятницю.
Зокрема, це доручення стосується:
- Міністерства освіти і науки,
- Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури,
- Міністерства у справах ветеранів,
- Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів,
- Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури
- Національної академії аграрних наук.
Указаним міністерствам і відомствам доручено провести огляд витрат державного бюджету в окремих сферах. А також - затверджено сфери та цілі проведення таких оглядів.
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У тритижневий строк мають бути створені робочі групи. До 1 листопада 2023 року мають відбутися погоджувальні наради за участю Мінфіну для розгляду попередніх звітів про огляди витрат.
Ну а самі звіти мають надійти в Кабмін до 1 грудня.
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