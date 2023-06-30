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Кабмін захотів побачити, на що міністерства витрачають гроші: на звіти дав аж 5 місяців

П'ятниця, 30 червня 2023, 17:54 - Економічна правда

Кабінет Міністрів України доручив низці міністерств і відомств провести огляд витрат державного бюджету в окремих сферах і до 1 грудня надати звіт.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду в п'ятницю.

Зокрема, це доручення стосується:

  • Міністерства освіти і науки,
  • Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури,
  • Міністерства у справах ветеранів,
  • Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів,
  • Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури
  • Національної академії аграрних наук.

Указаним міністерствам і відомствам доручено провести огляд витрат державного бюджету в окремих сферах. А також - затверджено сфери та цілі проведення таких оглядів.

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У тритижневий строк мають бути створені робочі групи. До 1 листопада 2023 року мають відбутися погоджувальні наради за участю Мінфіну для розгляду попередніх звітів про огляди витрат.

Ну а самі звіти мають надійти в Кабмін до 1 грудня.

Кабмін бюджет
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