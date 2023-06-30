"Газпром" не платитиме дивідендів за 2022 рік: чистий прибуток упав на 40%

Російський газовий монполіст "Газпром" вирішив не оголошувати та не виплачувати фінальні дивіденди за 2022 рік.

Таке рішення ухвалили на зборах акціонерів, повідомили в компанії.

"Зокрема, ухвалено рішення не оголошувати і не виплачувати дивіденди за результатами діяльності ПАТ "Газпром" у 2022 році. Раніше компанія направила на виплату проміжних дивідендів за перше півріччя 2022 року 1,2 трлн рублів (13,65 млрд дол - ред.) - рекордний обсяг в історії "Газпрому" і російського фондового ринку", - йдеться у повідомленні.

Чистий прибуток "Газпрому" за 2022 рік знизився на 41% - до 1,226 трлн рублів з 2,093 трлн рублів у 2021 році. Згідно з цим, компанія повинна була виплатити близько 613 млрд рублів дивідендів.

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Рішення монополіста не виплачувати дивіденди за підсумками 2022 року місцеві аналітики пояснили тим, що "звіт за МСФЗ виявився відчутно гіршим за очікування", а "перспективи 2023 року виглядають дедалі гіршими".

Економічна правда