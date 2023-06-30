"Газпром" не платитиме дивідендів за 2022 рік: чистий прибуток упав на 40%
Російський газовий монполіст "Газпром" вирішив не оголошувати та не виплачувати фінальні дивіденди за 2022 рік.
Таке рішення ухвалили на зборах акціонерів, повідомили в компанії.
"Зокрема, ухвалено рішення не оголошувати і не виплачувати дивіденди за результатами діяльності ПАТ "Газпром" у 2022 році. Раніше компанія направила на виплату проміжних дивідендів за перше півріччя 2022 року 1,2 трлн рублів (13,65 млрд дол - ред.) - рекордний обсяг в історії "Газпрому" і російського фондового ринку", - йдеться у повідомленні.
Чистий прибуток "Газпрому" за 2022 рік знизився на 41% - до 1,226 трлн рублів з 2,093 трлн рублів у 2021 році. Згідно з цим, компанія повинна була виплатити близько 613 млрд рублів дивідендів.
Рішення монополіста не виплачувати дивіденди за підсумками 2022 року місцеві аналітики пояснили тим, що "звіт за МСФЗ виявився відчутно гіршим за очікування", а "перспективи 2023 року виглядають дедалі гіршими".
Економічна правда