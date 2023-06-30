Регулятор відкрив доступ до нового маршруту для імпорту газу в Україну

З 1 липня 2023 року Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), встановила тариф на на послуги транспортування природного газу через точку входу "Олексіївка" на рівні 4,45 дол (без ПДВ) за тисячу кубометрів на добу.

Про це повідомили в Операторі ГТС.

За словами компанії, це уможливило ще один маршрут транспортування газу до України.

"З огляду на ринкові умови та численні звернення трейдерів, ОГТСУ очікує на активне використання потужностей "Олексіївки" для транспортування газу з молдовського напрямку - як для зберігання газу в українських сховищах, так і для транзиту до інших країн.

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Учасникам будуть доступні переривчасті потужності, які, з огляду на технічні особливості роботи точки входу "Олексіївка", потрібно бронювати шляхом подачі щоденної номінації/реномінації", - йдеться у повідомленні.

"Ми вдячні регулятору за оперативне реагування на звернення. Адже ми отримали багато запитів на доступ до точки входу "Олексіївка" від молдовських компаній та інших учасників ринку.

Це рішення розширює можливості Молдови зберігати газ в українських підземних сховищах газу, а також розширює доступ Молдови до ринку ЄС для посилення гнучкості та енергетичної безпеки регіону", - заявив гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

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Економічна правда