У Зеленського планують покласти функції контролю за бізнесом на один орган в найближчі місяці

В Офісі президента планують найближчим часом розробити концепцію контролю за бізнесом, яка передбачатиме концентрацію функцій контролю в одному державному органі замість кількох як зараз.

Про це повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма, передає кореспондент ЕП.

"Найближчими тижнями, можливо, за місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п’ять органів до однієї компанії", - сказав Шурма на пресконференції.

Він додав, що як робочий варіант розглядають можливість зосередження контролюючих функцій у Бюро економічної безпеки.

За словами Шурми, Україна системно підходитиме до вирішення проблем бізнесу, пов'язаних із правоохоронними та контролюючими органами.

Зокрема, системне вирішення проблем із податковою, митницею чітко визначив президент - це повна цифровізація.

"Так, це займе певний час, місяці, може, роки для того, щоб максимально прибрати людську взаємодію, а з нею і чинник корупції та весь той дискомфорт, якого зазнає бізнес", - зазначив Шурма.

Також потрібна системна робота з недосконалостями законодавства, щоб можна було убезпечити бізнес від порушень, а контролюючі органи мали б менше приводів фіксувати їх.

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