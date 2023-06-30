У Києві встановили додаткові пристрої для автоматичного вимірювання радіації

Столичну автоматичну мережу датчиків вимірювання радіації поповнили двома пристроями - у Голосіївському та Святошинському районах.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Додаткові пристрої для вимірювання радіації встановили за рахунок меценатів без залучення бюджетних коштів", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як уточнюють у КМДА, "наразі в столиці працює сім таких датчиків, які в реальному часі передають інформацію в застосунок "Київ Цифровий" (розділ моніторингу якості повітря)".

Користувачі можуть переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них: вул. Турівська, 28 (Подільський район); вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район); просп. Правди, 64-г (Подільський район); просп. Берестейський, 97 (Святошинський район); Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район); вул. Вербицького, 26 (Дарницький район); вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).

Нагадуємо:

Напередодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в разі теракту на ЗАЕС Київ знаходиться поза межами радіаційного впливу. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Ми Україна".