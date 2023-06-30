Рада вже не хоче повертати перевірки бізнесу з 1 серпня: фінкомітет рекомендує частковий мораторій

Фінкомітет Верховної Ради вирішив подати на розгляд парламенту змінений законопроєкт №8401, з якого виключать положення щодо відновлення з 1 серпня планових податкових перевірок, щодо документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, а повернення відповідальності за порушення вимог застосування РРО перенесуть на жовтень.

Про це повідомляють перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк та член комітету Ніна Южаніна.

"Буде важливе оновлення (законопроєкту, - ред.) тексту щодо двох речей. Це зміни про які ми домовилися на засіданні. Перше, щодо перевірок", - зазначив Железняк.

Так, згідно з оновленими нормами проєкту вводиться мораторій на проведення планових податкових перевірок до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Ця норма міститиме три винятки. Перевірки повернуть для платників податків, які здійснюють діяльність у сфері:

виробництва та/або реалізації підакцизної продукції

організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес)

надають фінансові, платіжні послуги.

При цьому, Южаніна також уточнила, що на період дії правового режиму воєнного стану на території України встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ.

Крім того, законопроєкт зазнав змін в частині відповідальності за порушення вимог у сфері РРО.

"Звільняються від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року", - зазначив Железняк.

Проте ця норма також міститиме винятки й не стосуватиметься підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти та грального бізнесу.

Як повідомила Ніна Южаніна, ці поправки підтримали 23 члени комітету, утрималися - 4.

Решта положень законопроєкту змін не зазнала.

"Залишається як було і норми набирають чинності з 1 серпня, включаючи скасування 2% ФОП", - зазначив Железняк.

Він додав, що законопроєкт №8401 "приймуть в залі цілому вже найближчими днями".

"Але скажу чесно, я не впевнений, що ця редакція буде прийнятна для МВФ бо ми по факту порушуємо одразу три пункти: строк впровадження скасування 2% 1 серпня (а не 1 липня); залишаємо для більшості субʼєктів мораторій на перевірки; по факту впровадження РРО переносимо до 1 жовтня (а не 1 липня)", - додав він.

Нагадуємо:

Ключовий аргумент прихильників законопроєкту №8401 у його радикальній редакції – це дефіцит бюджету. За січень-травень він становив 401,9 млрд грн.

Однак з точки зору абсолютних цифр ситуація не настільки погана, адже загальні доходи з 2022 року зросли на половину, ПДФО – на 23%, а імпортний ПДВ – на понад третину.

Надходження від податку на прибуток зросли - на 13,5%, акцизів – на 31%. Надходження до загального фонду зросли у 2,5 разу за два роки, за ПДВ бюджет вийшов на співвідношення 1 до 1.

Падіння зафіксоване лише щодо податку на прибуток - на 11,5% та внутрішнього ПДВ - на 19,5%.

Водночас за останні роки гривня знецінилася приблизно на третину, тому в перерахунку на ціни 2021 року майже всі надходження бюджету скоротилися.

Державний бюджет наразі наполовину залежить від зовнішньої допомоги. За пʼять місяців із зовнішніх джерел (через гранти та кредити) Україна отримала 723,8 млрд грн, тоді як внутрішні становили 757,4 млрд грн.

За січень-квітень держбюджет виконаний на 50,8% від уточненого річного плану.

Подаючи в січні законопроєкт №8401, уряд розраховував на додаткові 8 млрд грн, які мали б надійти з моменту зміни податкового законодавства, тобто з липня 2023 року.

Водночас уже в січні план з доходів був перевиконаний на 34,8 млрд грн. План з дефіциту держбюджету виявився меншим за прогнозований. У травні він виконувався на 58,8%.

Як повідомляла ЕП, питання відтермінування повернення перевірок обговорювалось 29 червня на зустрічі президента з бізнесом. Крім скарг бізнесу на правоохоронців, однією з основних проблем, про які підприємці розповіли Володимиру Зеленському, було питання законопроєкту №8401. Щодо скасування режиму зі сплатою 2% питань та заперечень ні у кого не було.

Натомість щодо податкових перевірок виникли дискусії. Одразу декілька представників бізнесу підтвердили, що домовленості, щодо змін у законопроєкт №8401, відповідно до яких буде продовжений мораторій на податкові перевірки, були досягнуті саме під час зустрічі з Зеленським.



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