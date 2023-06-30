Нафта незначно подорожчала, Brent вперше з початку року завершить місяць зростанням

Ціни на нафту залишаються стабільними в п’ятницю, 30 червня, однак Brent готується до свого першого місячного зростання цього року, оскільки значне падіння запасів нафти в США переважило побоювання, що попит на пальне буде ще більше падати через подальше зростання процентних ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у вересні зросли на 4 центи або 0,1% до 74,54 долара станом на 06:31 за GMT.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 5 центів або 0,1% до 69,81 долара.

"Після незначного зростання в четвер обидва контрольні показники були на шляху до підвищення більш ніж на 2% у червні. Хоча це буде перший місячний приріст Brent у 2023 році, для WTI це стане другим після приросту в квітні", - йдеться в повідомленні.

Попри ймовірний місячний приріст, на квартальній основі Brent, схоже, втратить приблизно 6%, тоді як ціна WTI, схоже, знизиться приблизно на 7%.

Що вплинуло на ціни

Ринки стурбовані скороченням пропозиції після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси сирої нафти впали на 9,6 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 23 червня, значно перевищивши 1,8 мільйона барелів, прогнозовані аналітиками.

Тим часом валовий внутрішній продукт США в першому кварталі був переглянутий з 1,3% до 2,0% річного приросту.

Сильні економічні дані США та скорочення запасів нафти відбулися, оскільки Саудівська Аравія планує ще більше скоротити видобуток на 1 млн барелів на день у липні. Це на додаток до ширшої угоди ОПЕК+ щодо обмеження поставок до 2024 року.

Дані Refinitiv показали, що російський морський експорт нафти з Приморська, Усть-Луги та Новоросійська впаде до 1,9 млн барелів на день у липні з 2,3 мільйона барелів на день у червні, оскільки вітчизняні нафтопереробні заводи збільшують обсяги виробництва. Це може ще більше скоротити світові пропозиції сирої нафти.

Також агентство зазначає, що зростання цін на нафту в п'ятницю було обмежено слабкими економічними даними Китаю та побоюваннями щодо підвищення процентних ставок.