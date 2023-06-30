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Курс валют на 30 червня: готівкова гривня зміцнюється

П'ятниця, 30 червня 2023, 10:23 - Анастасія Жарикова

У п’ятницю, 30 червня, гривня зміцнилась до долара та євро на "чорному ринку" та в касах банків, порівняно з днем напередодні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,0 - 37,24 грн проти котирувань у 37,07 - 37,25 у четвер.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,5 - 40,98 грн проти курсу 40,72 - 41,03 грн за євро в четвер.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,8 - 37,4 грн (курс на 29 червня – 36,8 - 37,45 грн);
  • Євро – 40,5 - 41,13 грн (курс на 29 червня – 40,5 - 41,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,86 - 37,75 грн;
  • Укрексімбанк – 36,57 - 37,5 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Економічна правда

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