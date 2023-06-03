Канада все частіше стикається з кібератаками на свою критичну інфраструктуру

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Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що критично важлива інфраструктура країни все частіше стає об'єктом кібератак, що становить значну загрозу для економіки четвертого за величиною виробника сирої нафти у світі.

Про це пише Reuters.

Ананд зазначає, що в Північній Америці спостерігається збільшення кількості кібератак, проте вона не пов'язує ці атаки з будь-якими державними суб'єктами.

"Ми бачили атаки на критично важливу інфраструктуру в нашій країні, і ми дуже свідомо радимо канадським організаціям і канадським компаніям вживати заходів для пом'якшення наслідків", - сказала Ананд.

Минулого місяця Державний департамент США попередив, що Китай може здійснити кібератаки на нафто- і газопроводи та залізничні системи, після того, як дослідники виявили, що китайська хакерська група шпигувала за такими мережами.

Канада є домом для низки великих нафтопроводів, які є важливими для глобального постачання сировини. Транснаціональні енергетичні компанії, такі як Exxon Mobil (XOM.N) та Royal Dutch Shell (SHEL.L), ведуть основні операції в країні.

Економічна правда.