Канада все частіше стикається з кібератаками на свою критичну інфраструктуру
Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що критично важлива інфраструктура країни все частіше стає об'єктом кібератак, що становить значну загрозу для економіки четвертого за величиною виробника сирої нафти у світі.
Про це пише Reuters.
Ананд зазначає, що в Північній Америці спостерігається збільшення кількості кібератак, проте вона не пов'язує ці атаки з будь-якими державними суб'єктами.
"Ми бачили атаки на критично важливу інфраструктуру в нашій країні, і ми дуже свідомо радимо канадським організаціям і канадським компаніям вживати заходів для пом'якшення наслідків", - сказала Ананд.
Минулого місяця Державний департамент США попередив, що Китай може здійснити кібератаки на нафто- і газопроводи та залізничні системи, після того, як дослідники виявили, що китайська хакерська група шпигувала за такими мережами.
Канада є домом для низки великих нафтопроводів, які є важливими для глобального постачання сировини. Транснаціональні енергетичні компанії, такі як Exxon Mobil (XOM.N) та Royal Dutch Shell (SHEL.L), ведуть основні операції в країні.
Економічна правда.