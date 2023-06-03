Бояться безпілотників: російський порт Тамань може припинити експорт скрапленого газу 

Росія готова припинити експорт вибухонебезпечного скрапленого газу через чорноморський порт Тамань, оскільки побоюється атак безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство з посиланням на три джерела зазначає, що порт Тамань може призупинити експорт скрапленого газу (пропан і бутан) через вибухонебезпечність цього палива.

На порт припадає близько 7,5% всього російського експорту скрапленого газу.

"Залізничні поставки скрапленого газу в Тамань від російських і казахстанських постачальників у січні-травні склали 192 тис тонн. Минулого року комплекс відвантажив 328 тис тонн російського та казахстанського скрапленого газу", – йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, коли саме порт припинить експорт. Операції з вуглеводневої сировини на Таманському перевантажувальному комплексі, який має потужність 20 млн тонн вантажів на рік, будуть законсервовані на невизначений термін.

Додається, що залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити вантажні перевезення в напрямку Тамані.

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Нагадаємо:

Казахстанська залізниця з 8 травня вводять заборону на перевезення нафтопродуктів у російський чорноморський порт Тамань (Краснодарський край), де 3-го травня горіла нафтобаза.

Економічна правда.