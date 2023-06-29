У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
Четвер, 29 червня 2023, 19:59 -
У "Дії" оголосили про набір тестувальників вдосконаленої послуги зміни місця проживання.
Про це повідомляє пресслужба сервісу в Telegram.
"Що змінилося? Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника - дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини", - пояснили в "Дії".
Щоб скористатися сервісо, потрібно:
- мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії;
- мати податковий номер;
- бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;
- не бути військовозобов’язаним.
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
Долучитися до тестування можна за посиланням.
Економічна правда
Реклама: