У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання

У "Дії" оголосили про набір тестувальників вдосконаленої послуги зміни місця проживання.

Про це повідомляє пресслужба сервісу в Telegram.

"Що змінилося? Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника - дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини", - пояснили в "Дії".

Щоб скористатися сервісо, потрібно:

мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії;

мати податковий номер;

бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

не бути військовозобов’язаним.

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

Долучитися до тестування можна за посиланням.

Економічна правда