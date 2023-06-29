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У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання

Четвер, 29 червня 2023, 19:59 - Економічна правда

У "Дії" оголосили про набір тестувальників вдосконаленої послуги зміни місця проживання.

Про це повідомляє пресслужба сервісу в Telegram.

"Що змінилося? Сервіс автоматизований. Змінюєте в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника - дані в реєстр вносяться автоматично без втручання людини", - пояснили в "Дії".

Щоб скористатися сервісо, потрібно:

  • мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії;
  • мати податковий номер;
  • бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;
  • не бути військовозобов’язаним.
  • право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

Долучитися до тестування можна за посиланням.

Економічна правда

Дія житло
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